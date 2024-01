Incendio in casa a Olbia, pompieri salvano il proprietario

Un incendio è scoppiato ieri sera in un appartamento a Olbia, in via Leonardo Da Vinci.

I vigili del fuoco del distaccamento locale sono subito giunti sul posto, chiamati da alcuni abitanti della zona che hanno notato le fiamme e il fumo provenire dall'appartamento. I pompieri si sono trovati davanti una coltre di fumo acre che aveva invaso l'intera casa e le fiamme che stavano bruciando principalmente l'ingresso dell'abitazione.

Il proprietario è stato immediatamente soccorso e portato fuori in salvo per essere affidato alle cure del 118. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Olbia che sono al lavoro per accertare le cause che hanno portato all'incendio.



