Artigiano morto sul lavoro, indagati titolari azienda agricola

La Procura di Sassari ha iscritto due persone nel registro degli indagati per la morte di Sergio Vannini, l'artigiano di Bono che ha perso la vita il 29 gennaio a Buddusò, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone agricolo su cui stava effettuando dei lavori. Si tratta dei titolari dell'azienda agricola proprietaria del capannone in cui è avvenuta la tragedia.

Il sostituto procuratore Giovanni Porcheddu, dopo aver ricevuto le informative dei carabinieri e degli ispettori Spresal, procede nelle indagini con l'ipotesi di reato di omicidio colposo per la mancata osservanza delle misure di sicurezza sul lavoro. Il pm assegnerà domani l'incarico a un medico legale per svolgere l'autopsia, che sarà effettuata in mattinata.

Vannini, fabbro di 62 anni, stava lavorando al montaggio di una tettoia per conto della sua impresa a conduzione familiare, 'Soluzioni in metallo srl', quando ha perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 7 metri. All'arrivo dei medici del 118, per lui non c'era più nulla da fare.



