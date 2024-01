Gigio Alberti, 'parlare di eros senza pruderie è ancora tabù'

Il tema dell'amore nelle sue differenti e molteplici sfaccettature e una riflessione sulla vita di coppia. Per Cedac arriva in Sardegna l'1 febbraio alle 21 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, "Vicini di casa" del drammaturgo e regista catalano Cesc Gay. Una commedia divertente e maliziosa interpretata da Amanda Sandrelli e Gigio Alberti in scena con Alessandra Acciai e Alberto Giusta, per la regia di Antonio Zavatteri.

Tra eros e complicità, passione e tenerezza, i rischi dell'abitudine e i desideri inconfessati si dipanano due storie che si intrecciano. Anna e Giulio affrontano le difficoltà di una relazione 'normale'. Laura e Toni invece hanno una visione più aperta: "Nascono contrasti divertenti, descritti dall'autore con ironia e intelligenza", rivela Gigio Alberti in un colloquio con l'ANSA. Invitati per un aperitivo, Laura e Toni irrompono nell'appartamento e nell'esistenza di Anna e Giulio, costringendoli a mettersi in discussione e inducendoli a rivelare fantasie e segreti.

"Una commedia che mette in discussione ipocrisia e tabù", spiega Alberti, attore milanese, volto noto del grande e del piccolo schermo: da Kamikazen, Marrakech Express, Mediterraneo e Sud di Gabriele Salvatores alla sitcom Zanzibar, fino a Effetto Notte e alle recenti serie tv. "Sono stato parecchio fortunato", ammette l'attore parlando della sua carriera, a partire dai film di Salvatores e Ferie d'agosto di Virzì, di cui sta per uscire il sequel. "Siamo tornati sul set - racconta - per proporre un altro affresco dell'Italia 25 anni dopo".

Poi ritorna allo spettacolo che porterà in scena nell'Isola.

"Cesc Gay tocca un tema 'scandaloso' con sapienza invidiabile.

In Spagna, nonostante abbiamo le stesse radici, sono più liberi di parlare di questi problemi senza pruderie - sottolinea - e il mio personaggio, Giulio, rappresenta il punto di massima resistenza contro questa felice e sana visione del sesso: quelli di sopra fanno un casino bestiale, la moglie è incuriosita e forse tentata, ma lui non ne vuole sapere. Nell'incontro con i vicini esplodono le tensioni, fin quasi a un punto di rottura, ma chissà, forse c'è uno spiraglio, una possibilità di rimanere insieme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA