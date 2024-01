Contromano sulla 131 due pulmini con squadra di volley

Il provvidenziale intervento della Polizia stradale di Macomer ha evitato che due pulmini, con a bordo 15 giovani giocatrici di pallavolo della Asd polisportiva Selargius, che viaggiavano contromano sulla 131 potessero causare pericolosi incidenti.

Il fatto è accaduto sabato scorso, quando i conducenti di due veicoli adibiti al trasporto di persone, senza rendersene conto, hanno imboccato la Carlo Felice in contromano all'altezza del chilometro 144, nel territorio di Macomer.

Solo grazie all'immediato intervento della pattuglia della Stradale è stato evitato uno scontro frontale, poiché nel frattempo sopraggiungeva un veicolo che viaggiava regolarmente nella sua corsia di marcia.

Gli agenti, dopo aver raggiunto e affiancato i conducenti dei due veicoli, sono riusciti a farli immettere nella direzione giusta, fermarli in sicurezza e sanzionarli per guida in contromano con il conseguente ritiro della patente di guida.





