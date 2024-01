Al San Martino di Oristano attiva la nuova Tac a 128 strati

Da alcuni giorni è in funzione la Tac a 128 strati nella Radiologia Territoriale dell'ospedale San Martino di Oristano, nel corpo P. Un risultato atteso da anni.

"La Tac 128 strati è un macchinario nuovo e di ultima generazione dal punto di vista tecnologico", precisa il direttore sanitario della Asl 5, Antonio Maria Pinna, "la nuova Tac è già entrata in funzione grazie al percorso di formazione del personale tecnico e medico per il suo utilizzo, che si è oramai concluso. Dal mese di febbraio la stessa Tac sarà a disposizione dei pazienti".

Il direttore della struttura semplice di Radiologia territoriale, Antonello Gallus, spiega che l'apparecchiatura "è' un evoluzione della Tac a 64 strati, che funziona nel Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione del nostro ospedale. E' una macchina versatile, di nuova generazione, che permette lo studio di tutti i distretti corporei. Una definizione di immagine migliore rispetto alla 64 strati, con esami, dunque, di qualità più alta. Questa Tac completa il parco macchine della Struttura Semplice di Radiologia Territoriale e all'inizio servirà per integrare il percorso diagnostico-terapeutico del carcinoma della mammella, dunque gli esami di stadiazione delle pazienti oncologiche e anche degli altri pazienti oncologici".

"Nel periodo di formazione del personale tecnico-medico la Tac ha superato tutti i controlli di qualità e dunque è pronta a diventare pienamente operativa. Il nuovo strumento si aggiunge a quello già presente e funzionante, dedicato anche alle emergenze del Pronto Soccorso e che comunque già fornisce esami di alta qualità".

Il prossimo passo sarà l'attivazione della Tac 128 strati nell'ospedale di Bosa, che arriverà nei prossimi giorni, mentre si prevede una seconda Tac a 128 strati all'ospedale San Martino, nel Dipartimento di Emergenza Urgenza ed accettazione, a servizio del pronto soccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA