Un cinghiale aggredisce un cacciatore sul Limbara

Un 29enne di Tempio Pausania è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Paolo Dettori con una grossa ferita al polpaccio è un profondo taglio alla mano: a provocare le lesioni al giovane, un cinghiale che lo prima travolto e poi una volta a terra, aggredito alla gamba. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri sul monte Limbara, in territorio di Tempio Pausania.

Il 29enne del posto stava partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale quando è stato improvvisamente travolto dall'animale che, ferito da un altro cacciatore, stava scappando nella direzione in cui si trovava il giovane. I due si sono così scontrati e l'animale ha cercato di difendersi morsicando. In soccorso del cacciatore travolto, che ha provato anche a divincolarsi e ha usato una roncola contro il cinghiale, è arrivato un altro uomo che stava partecipando alla battuta di caccia e che ha sparato all'animale, uccidendolo.

Sul posto sono stati chiamati i soccorsi e il 29enne è stato subito trasportato in ospedale dove gli sono state suturate le ferite.



