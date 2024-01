Questore di Cagliari va in pensione, al suo posto una donna

Dopo tre anni e tre mesi a Cagliari, il questore Paolo Rossi lascia l'incarico e va in pensione. Il suo posto dall'1 febbraio sarà preso da Rosanna Lavezzaro, 58 anni, prima donna a capo della Questura di Cagliari.

Oggi Rossi ha voluto salutare la stampa e la città tracciando un bilancio del suo periodo trascorso a Cagliari. "E dire che inizialmente quasi non volevo venire - ha esordito il Questore uscente - qui lascio adesso un posto nel cuore".

Rossi, livornese, 65 anni di cui 42 trascorsi in polizia, reputa quella di Cagliari una delle sue più belle esperienze professionali. "Per me è importante lavorare bene e apparire poco e in questi anni abbiamo lavorato tanto - ha evidenziato Rossi - lo confermano i dati degli ultimi due anni: nel 2022 sono state identificate a Cagliari e provincia 223mila persone e nel 2023 più di 446mila. Una conferma dell'aumento della nostra presenza sul territorio".

E poi altri numeri: "Arrestate 295 persone nel 2022 e 335 l'anno successivo, oltre 2.800 i servizi di ordine pubblico pianificati dalla Questura nell'ultimo anno - ha detto ancora il Questore - abbiamo sempre garantito a tutti il diritto di manifestare".

Rossi ha voluto poi ringraziare tutte le forze di polizia, la Procura e gli enti "per la collaborazione proficua e per l'intesa di questi tre anni di lavoro". Un ringraziamento, infine, ai colleghi e alle colleghe della Questura che lo hanno aiutato in questi tre anni di attività.



