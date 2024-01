Pescò esemplare di altavela a Cuglieri, identificato turista

La scorsa estate, nelle acque di Torre del Pozzo, a Cuglieri, un pescatore catturò un'altavela, esemplare marino protetto simile alla razza ma di dimensioni maggiori che trova normalmente il proprio habitat naturale nei mari tropicali o sub-tropicali, di recente presente anche lungo le coste della Sardegna.

Dopo accurate indagini, il personale della sezione di polizia marittima della Capitaneria di porto di Oristano - incaircato dalla Procura della Repubblica - è risalito al pescatore subacqueo che catturò e uccise l'altavela. Si tratta di un cittadino residente all'estero e proprietario di un'abitazione per le vacanze proprio nei pressi del luogo dove è avvenuta l'uccisione dell'esemplare marino protetto.

"L'uccisione di tale specie - fanno sapere dalla Capitaneria di porto - è una condotta particolarmente grave in quanto pregiudica in maniera significativa la conservazione degli habitat naturali e ne riduce la presenza con il rischio di una conseguente diminuzione riproduttiva se non addirittura di estinzione dell'esemplare".

Il pescatore rischia ora una denuncia e una multa.



