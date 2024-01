Operaio morto a Cagliari, presidio silenzioso al porto

Rispetto delle regole sulla sicurezza e controlli e vigilanza più stringenti nelle banchine del porto di Cagliari. Lo chiedono i lavoratori e i sindacati in presidio - silenzioso in segno di lutto - davanti alla sede dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna a pochi giorni dalla morte di Raffaele Massa, l'operaio di 50 anni rimasto schiacciato tra due container mentre lavorava a bordo di una nave ormeggiata al porto industriale di Cagliari.

La protesta è scattata subito, con uno sciopero di 72 ore che terminerà oggi a mezzanotte. "Siamo qui per protestare - ha detto Alessio Salis della Filt Cgil - contro l'ennesima morte di un lavoratore portuale. Non conosciamo le cause dell'incidente, però una cosa è certa: qualcosa nella catena delle operazioni non è andata a buon fine. Siamo qui, oltre che per piangere e ricordare il collega, anche per chiedere maggiore sensibilizzazione sulla tutela dei lavoratori".

I sindacalisti hanno esposto le loro ragioni anche al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: "Gli abbiamo chiesto di fare qualcosa - ha detto Marco Manca, Filt Cgil - perché il lavoro portuale sia riconosciuto come usurante: si lavora di notte, a volte a temperature troppo elevate, a volte al freddo in banchina. Chiediamo all'Autorità di sistema controlli e vigilanza aggiuntiva affinché queste tragedie non si verifichino più".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA