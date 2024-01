Domanda in calo per le case ma prezzi su per vendita e affitto

Nel 2023 in Sardegna crescono i prezzi di vendita e affitto delle case di oltre il 3 per cento, rispettivamente del 3,7 e 3,3 per cento. Una crescita che però si arresta nell'ultimo periodo dell'anno: il budget richiesto per gli immobili in vendita cala dello 0,8% mentre i canoni vedono una contrazione del 4%. Le case in vendita costano in media 2.129 euro al metro quadro, quelle proposte in locazione si attestano sui 12,1 euro/mq. Sono alcuni dei numeri dell'analisi condotta da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it.

La richiesta di case nell'Isola è in forte calo: -3,2%, curva in discesa confermata anche dal dato dell'ultimo trimestre, -8,7%. Discorso analogo per la locazione: la domanda di affitto nei 12 mesi ha registrato un -4,5%, nel quarto trimestre dell'anno un -11,6%. Il territorio con il mattone più caro in regione è la provincia di Sassari, con 2.651 euro al metro quadro, in crescita del 4% nell'anno. Tuttavia, l'aumento di valore più significativo lo registra il comune di Oristano, +5,8%, che raggiunge i 1.481 euro/mq. Cagliari sfiora i 2.400 euro/mq, in rialzo del 2,6%.

Nel quarto trimestre del 2023 si assiste a una frenata, con quasi tutte le zone su una sostanziale parità. Nei 12 mesi quasi tutti i territori mostrano un deciso calo dell'interesse, con l'eccezione della provincia di Sassari, al +7,8%. Nell'ultimo periodo del 2023 ci sono più territori che evidenziano una ripresa della domanda, come i comuni di Nuoro (+23,5%) e Sassari (+6,6%) e la provincia di Cagliari (+1,3%), ma i restanti registrano un trend negativo ancora più pronunciato rispetto al dato annuale.

Sul fronte delle locazioni, restano i territori più cari la provincia di Sassari con 14,1 euro al metro quadro, in calo però del 6,8% nell'anno, e il comune di Cagliari, con 12,5 euro/mq, in aumento di ben il 14,3%. La domanda si presenta in generale di segno meno o leggermente positiva: fa eccezione la provincia di Nuoro che registra un interesse in crescita di oltre l'80% nell'anno. Nell'ultimo periodo i segni meno si fanno più rilevanti in termini percentuali, con solo la provincia di Nuoro e il comune di Oristano in positivo.

Secondo i dati di Tecnocasa, per quanto riguarda le offerte, la tipologia che ricorre di più è il trivano: 37,5 per cento a Cagliari, 41,2 a Oristano e 35,2 Sassari. Il resto del mercato è spartito soprattutto tra trivani e quadrivani. I pentavani reggono a Cagliari e Sassari con oltre il 10 per cento.



