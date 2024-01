Auto a fuoco a Settimo S. Pietro, 2 adulti e 1 bimba intossicati

Due auto distrutte dal fuoco e tre intossicati. E' il bilancio dell'incendio divampato durante la notte in via Carducci a Settimo San Pietro. Il rogo, innescato probabilmente da un corto circuito, ha interessato prima un'auto e poi si è spostato sulla seconda vettura.

Le fiamme hanno danneggiato un'abitazione e tre persone che si trovavano all'interno sono rimaste intossicate, tra di loro ci sarebbe anche una bambina. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e una pattuglia dei carabinieri, Le fiamme sono state velocemente spente e gli intossicati affidati alle cure dei medici: non sono gravi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA