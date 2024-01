Vende pesce non idoneo al consumo senza autorizzazioni

Vendeva senza alcuna autorizzazione prodotti ittici non idonei al consumo. Lo ha scoperto il personale della stazione navale del Corpo Forestale di Sant'Antioco perquisendo il furgone di un commerciante di 60 anni.

All'interno gli agenti hanno trovato 30 chili di molluschi e pesci privi di ogni documento sulla provenienza. Inoltre il 60enne non aveva autorizzazioni alla vendita. I prodotti ittici sono stati controllati dal personale della Asl 7 di Carbonia che hanno dichiarato che non erano idonei. Sono stati quindi sequestrati e saranno distrutti. Per il 60ene è scattata una multa da 1.500 euro.



