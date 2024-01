Mercatini tradizionali a Cagliari, vince casetta magica di Elfé

Cerimonia a Palazzo Bacaredda per premiare le migliori casette del mercatino di Natale allestito a Cagliari. Ad Elfé il primo posto, Emerald il secondo e Materials EDP Handmade il terzo. Elfé ha conquistato il primo gradino del podio con la sua casetta magica, "per la bellezza delle decorazioni, la cura nell'esposizione la coerenza con il tema natalizio e la qualità dei prodotti esposti", questa la motivazione. Una fusione di tradizione e innovazione che evidentemente ha convinto la giuria che gli ha assegnato in premio anche 2.500 euro.

L'amministrazione ha voluto sottolineare l'importanza di preservare le tradizioni natalizie, consegnando a Romina Melis (Elfé), Federica Carta (Emerald) e Erika Pasqua (Materials EDP Handmade) delle speciali targhe ricordo. Il giro d'affari dei mercatini è stato quantificato mediamente in circa 20mila euro a testa: le 38 casette sparse tra il Corso Vittorio Emanuele II e piazza Yenne hanno attirato numerosi visitatori e turisti.





