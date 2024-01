Aveva trasformato la soffitta della sua abitazione a serra per coltivare marijuana.

Un 21enne di Villaperuccio è stato arrestato dai carabinieri per produzione e detenzione di droga.

Perquisendo la sua abitazione i carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno sequestrato un chilo di marijuana già essiccata e tutto il materiale per confezionare e coltivare la droga. Il 21enne si trova adesso ai domiciliari in attesa del processo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA