Crolla un solaio in casa a Macomer, ferita una 73enne

Una casalinga di 73 anni, di Macomer, è rimasta ferita intorno alle 7 di questa mattina mentre dormiva nel suo letto, per il crollo improvviso del solaio nella sua casa di via Mazzini. Le condizioni della donna, trasportata dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, non sono gravi. Illeso invece il marito che dormiva accanto.

A dare l'allarme il figlio della coppia che si trovava in un'altra stanza, quindi l'arrivo dell'ambulanza e dei Vigili del fuoco del distaccamento di Macomer. Questi ultimi hanno provveduto a liberare la casalinga dalle macerie prima del trasporto in ambulanza. Dopo un sopralluogo nella casa di un solo piano, i pompieri l'hanno dichiarata inagibile.

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Riccardo Uda, si è detta pronta a trovare una sistemazione per la famiglia. Sul posto anche i vigili urbani e i carabinieri della Compagnia di Macomer.



