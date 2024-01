Basket: Dinamo, Markovic pronto all'esordio contro Milano

Dopo appena tre giorni alla guida della Dinamo Banco di Sardegna, il coach Nenad Markovic debutta nel campionato italiano con una delle prove più impegnative che potesse capitargli. Domenica alle 17 i sassaresi saranno di scena a Milano contro i campioni d'Italia dell'Olimpia.

Battute all'andata al termine di una delle migliori prestazioni stagionali della Dinamo, le scarpette rosse avranno gli stimoli giusti oltre a un evidente superiorità tecnica e fisica. Ma il Banco non intende fare la parte della vittima sacrificale e punta a invertire la rotta dopo il cambio di allenatore e le difficoltà seguite alle ultime sconfitte di Cholet e Treviso.

"Loro avranno sicuramente una motivazione in più per batterci e saranno molto concentrati, sono un top team, hanno inserito nuovi giocatori e altri ne hanno recuperato, sarà ovviamente una partita molto difficile", conferma Markovic alla vigilia della partenza per Milano. "Noi cercheremo di tirare fuori una prestazione positiva, queste tre partite prima della sosta mi aiuteranno a capire i ragazzi - prosegue - e a trarre un giudizio completo su quello che potremmo fare".

Milano in campionato è reduce da tre successi di fila e da sei match vinti negli ultimi sette turni. Dopo qualche passaggio a vuoto, ha recuperato il suo faro in attacco, Shields, e ha inserito Napier, che aveva svoltato la stagione passata e ha preso molta più consapevolezza della propria forza.



