Stop al consumo dell'acqua in alcuni quartieri di Sassari

Il sindaco di Sassari, Nanni Campus, ha emesso oggi un'ordinanza con cui vieta l'utilizzo dell'acqua erogata dalla rete idrica comunale per il consumo umano diretto. La prescrizione interessa i quartieri di Carbonazzi, Latte Dolce, Li Punti e Cappuccini. L'ordinanza precisa che l'acqua di rete può invece essere utilizzata per tutti gli usi domestici, compresa l'igiene personale.

Il provvedimento impone ad Abbanoa nuovi controlli da comunicare agli uffici dell'Asl preposti e di "provvedere al fine di fornire acqua con i requisiti di norma tramite il posizionamento di autobotti". L'ordinanza segue la comunicazione dell'Asl rispetto alla non conformità dell'acqua erogata ad alcuni parametri previsti dalle leggi.



