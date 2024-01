Sequestrati 12 kg di alimenti sospetti all'aeroporto di Alghero

Dodici chili di alimenti sospetti perché privi delle certificazioni sanitarie e di origine sono stati sequestrati all'aeroporto di Alghero dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dai militari della Guardia di finanza.

Carne, latticini e semi vegetali erano in possesso di due passeggeri arrivati allo scalo Riviera del Corallo dall'Albania e dal Senegal. In particolare sono stati sequestrati 8,6 chili di carne, 2,3 chili di latticini privi di confezione ed etichettatura, e un chilo di semi non identificati, di cui mancava la certificazione fitosanitaria.



