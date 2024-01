Molestie su un'educatrice a Sassari, arrestato un altro minore

Dopo l'arresto, dieci giorni fa, di un ragazzo di origine algerina accusato di violenza sessuale nei confronti di una educatrice del centro di rieducazione in cui era stato assegnato dopo essere stato scarcerato, gli agenti della Squadra mobile di Sassari hanno arrestato un secondo minorenne che avrebbe anche lui aggredito sessualmente la stessa educatrice.

Dopo la denuncia della donna e l'arresto del primo ragazzo accusato di averla molestata pesantemente, gli agenti hanno approfondito le indagini, accertando che anche un altro ospite del centro di rieducazione per minori aveva partecipato alle violenze, che si sarebbero ripetute nel tempo.

La donna inizialmente, per paura di ritorsioni da parte dei suoi molestatori, non aveva denunciato. Quando ha trovato il coraggio di chiedere aiuto ha raccontato agli agenti mesi di avances sempre più spinte, fino alle molestie che i due avrebbero compiuto su di lei.

Questa mattina, su disposizione dell'autorità giudiziaria, la Polizia ha raggiunto e arrestato anche il secondo ragazzo, che si trova ora rinchiuso nel carcere di Bancali.



