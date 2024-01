Il Vermentino di Gallura tra i vini con valore più alto nel 2023

Cibo e vino di qualità garantita stanno diventando sempre più rilevanti per l'economia sarda ed italiana. A metterlo in evidenza è il rapporto "Tendenze Vino" di Ismea pubblicato a gennaio 2024 che ha mostrato come i vini Doc e Docg abbiamo avuto una performance eccezionale della redditività nel 2023, con risultati di un valore di 11,3 miliardi di euro in Italia, in aumento del 4,6 percento, e di 150 milioni di euro in Sardegna, con un incremento dell'11 percento.

In alto nella classifica spicca il Vermentino di Gallura, l'unica Docg sarda, che ha registrato un consistente aumento di valore, raggiungendo i 215 euro per ettolitro, con un incremento del 2,6 percento rispetto all'anno precedente e superando il quotato Prosecco, che si è fermato a 205 euro. Questo dato riflette la qualità e il prestigio del Vermentino di Gallura e il suo crescente apprezzamento a livello internazionale, consolidando la sua posizione come un vino di eccellenza. E' stato infatti il vino più venduto nell'estate 2023, apprezzato dai turisti nell'Isola e in particolare da quelli americani della Costa Smeralda.

Anche il Cannonau di Sardegna, il vino rosso tipico dell'Isola, ha registrato un valore di 159,2 euro per ettolitro, con una flessione del 6,9 percento rispetto all'anno precedente.

Il Vermentino di Sardegna, d'altra parte, ha subito un calo più marcato del 14,75 percento, attestandosi a 138,1 euro per ettolitro, riflettendo le sfide e le opportunità nel mercato del vino. A rielaborare i dati è stato il Centro Studi e Comunicazione del Cipnes Gallura, consorzio industriale con sede a Olbia che si impegna a sostenere i produttori di vini e promuovere quelle della Sardegna anche attraverso il piano di marketing regionale "Insula Sardina Quality World".

Il recente rapporto "Ismea Qualivita" relativo ai cibi ha rivelato inoltre che l'economia delle Dop, la Denominazione di origine protetta, ha raggiunto in Italia, per la prima volta, il valore di 20 miliardi di euro, con un aumento del 6,4 percento, e in Sardegna ha toccato i 572 milioni di euro, con una crescita notevole del 18,8 percento.



