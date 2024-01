Confartigianato, crisi Suez è costata alla Sardegna 740 milioni

La Sardegna tra novembre 2023 e gennaio 2024 ha subito un danno da 740 milioni nell'export a causa della crisi nel Mar Rosso che in Italia sta provocando quasi 9 miliardi di impatto negativo sul commercio estero per quanto sta accadendo in Medioriente. Lo calcola Confartigianato considerando l'impatto del calo di traffico di navi mercantili tra l'Oceano Indiano e il Mar Rosso sui flussi dell'interscambio commerciale dell'Italia con Asia, Oceania, paesi del Golfo Persico e del Sud-est dell'Africa.

La Sardegna è la decima regione italiana tra quelle che hanno perso di più. In particolare, "negli ultimi 3 mesi, l'Italia ha perso 3,3 miliardi, pari a 35 milioni al giorno, per mancate o ritardate esportazioni e 5,5 miliardi (60 milioni al giorno) per il mancato approvvigionamento di prodotti manifatturieri".

L'analisi ha misurato anche le conseguenze della crisi sulle micro e piccole imprese italiane "che, in Europa, sono quelle a maggiore rischio. La loro quota di export manifatturiero diretto nei Paesi extra Ue è infatti pari al 32,7% del totale europeo, con un valore addirittura doppio rispetto alle omologhe imprese tedesche. Nel 2023 ammonta a 30,8 miliardi di euro (pari a 1,5 punti di Pil) il flusso di import-export di merci dei settori made in Italy con maggiore presenza di Pmi che transita attraverso il Mar Rosso".



