Chef ucciso in Sardegna, chiesti 27 anni per l'imputato

Ultime battute al processo per l'omicidio di Alessio Madeddu, lo chef-pescatore di Teulada, 52 anni, ucciso a coltellate il 28 ottobre del 2021 davanti al suo ristorante di Porto Budello, noto per aver partecipato alla trasmissione tv di Alessandro Borghese 'Quattro Ristoranti'.

Oggi davanti ai giudici della Corte d'Assise di Cagliari la pm Rita Cariello ha chiesto la condanna dell'imputato a 27 anni di reclusione. Reo confesso del delitto a sfondo passionale, un panettiere di Sant'Anna Arresi, Angelo Brancasi, di 45 anni.

All'origine dell'omicidio ci sarebbe stata una presunta relazione extraconiugale tra Alessio Madeddu e una dipendente, moglie dell'imputato, difeso dall'avvocato Giovanni Fara. La relazione del medico legale Roberto Demontis aveva chiarito che lo chef era stato accoltellato ripetutamente, ma anche colpito con violenza alla testa con un oggetto contudente - sul luogo del delitto era stata trovata un'accetta - e poi travolto dall'auto di Brancasi.

Si torna in aula l'8 febbraio, per quella data è prevista anche la sentenza.



