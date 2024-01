Si avvicina alla ex nonostante il divieto, 44enne in manette

Nonostante gli fosse stato notificato un provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia per maltrattamenti e il divieto di avvicinarsi alla ex moglie ha cercato di contattarla più volte e incontrarla nel tentativo di riallacciare un rapporto.

Un bracciante agricolo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Serdiana. L'uomo nonostante i divieti ha cercato incessantemente di avvicinare e parlare con la ex moglie. Le violazioni sono state scoperte dai carabinieri che hanno presentato una relazione in Procura sfociata poi con l'ordinanza di custodia cautelare. Il 44enne è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari.



