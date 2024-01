Il Girotonno sotto i riflettori della Bit di Milano

Una vetrina prestigiosa per il "Girotonno" di Carloforte. Arriva per la prima volta alla Bit di Milano la rassegna gastronomica e turistica internazionale giunta alla 20/a edizione e in programma dal 30 maggio al 2 giugno, nella cittadina tabarchina sull'Isola di San Pietro. La qualità del tonno rosso declinato in piatti contemporanei, la storia delle tonnare, ma anche le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali di questa perla del Mediterraneo saranno raccontate alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano il 4 febbraio a operatori del settore turistico e al pubblico.

Appuntamento alle 14,30 al padiglione 3 stand A21-B32 dove il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi sarà intervistato da Federico Quaranta e Valentina Caruso. Parteciperanno anche Giuliano Greco, titolare della Carloforte Tonnare e il celebre chef carlofortino Luigi Pomata. Pomata preparerà, per una degustazione gratuita, assieme a Secondo Borghero e Luca Poma, il cascà con stracotto di tonno e con tonno marinato e finocchietto. Alla Bit sarà promossa una delle prime novità dell'edizione 2024: un contest che selezionerà gli chef italiani partecipanti al Girotonno.

"Siamo orgogliosi di promuovere a Milano - spiega il sindaco, Stefano Rombi - l'evento che rappresenta il fiore all'occhiello del nostro territorio e le bellezze dell'isola di San Pietro: dal mare ai percorsi alla scoperta delle coste e della natura incontaminata. Le nostre eccellenze enogastronomiche e la tradizione millenaria legata al tonno e alla sua pesca hanno bisogno di un palcoscenico nazionale per intercettare nuovi segmenti turistici e fare conoscere alla stampa italiana ed estera i tesori da valorizzare sempre di più".

Il tonno rosso di Carloforte e il Girotonno saranno protagonisti in una serata a inviti, Girofest, sempre a Milano, a Eataly Smeraldo, occasione per presentare la rassegna internazionale alla stampa specializzata, blogger e influencer del food and wine e del settore turistico. L'iniziativa si svolgerà in partnership con l'agenzia Feedback, al fianco del Comune di Carloforte.



