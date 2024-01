Basket: la Dinamo esonera Bucchi, squadra a Markovic

La Dinamo dice addio al coach Piero Bucchi. L'ha annunciato questa mattina il presidente del sodalizio biancoblu, Stefano Sardara, nel corso di una conferenza stampa convocata proprio per sancire la fine del rapporto con il tecnico che ha guidato Sassari nelle ultime due stagioni.

Le delusioni europee e la sconfitta di domenica a Treviso, al termine di una prova opaca ed estremamente discontinua, hanno portato la società a optare per un immediato cambio di rotta.

Per sostituirlo è stato scelto l'allenatore bosniaco Nedad Markovic. Ex giocatore, 55 anni, ha allenato nel suo Paese, ma anche in Turchia e Grecia. È alla sua prima esperienza in Italia.

"Ringrazio personalmente Piero e la sua famiglia per il lavoro e il supporto in questi due anni", ha detto Sardara a proposito di Bucchi. È molto più di un allenatore, è una persona eccezionale, di grandi valori umani e con una grande dedizione al lavoro. Oggi le nostre strade si separano solo per le fredde regole dello sport".



