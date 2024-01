Todde (M5s): 'Truzzu contro Psd'Az ma ha governato con loro'

Duro affondo di Alessandra Todde, candidata prtesidente della Regione Sardegna per il campo largo a trazione Pd-M5s, contro il suo avversario di centrodestra Paolo Truzzu: attacca il Psd'Az e si dimentica di aver governato con loro e appoggiato tutte le scelte, è in sintesi la sua posizione.

"Da giorni Truzzu continua ad attaccare i sardisti attribuendo soltanto a loro gli evidenti insuccessi che hanno colpito la Sardegna negli ultimi 5 anni - evidenzia Todde -. Fa sorridere che Truzzu cerchi di lavarsi le mani come se FdI non avesse governato in giunta con Solinas votando ogni provvedimento, compresa la finanziaria. Fa ancora più riflettere in che modo Truzzu tratti quelli che dovrebbero essere i suoi alleati scaricando su di loro colpe e disfatte, tipico di chi non ha alcuna idea di come risollevare una Regione in crisi", sottolinea l'aspirante prima presidente donna della Regione.

"Truzzu teme il confronto con me - attacca ancora -, lo evita in tutti i modi", solo perché "noi abbiamo una visione di Sardegna e la destra non ha alcun idea di cosa vuole fare. I sardi non hanno l'anello al naso e non si fanno incantare", conclude.



