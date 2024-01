Sassari, rivoluzione del traffico a misura di ipovedenti

Attraversamenti pedonali con semafori adeguati alle esigenze di ciechi e ipovedenti, per consentire loro di muoversi autonomamente in città, lungo un percorso che raggiunge tanto le aree pedonali e i parchi urbani quanto gli uffici pubblici, gli ospedali e i mezzi pubblici. È quel che prevede il progetto definitivo del settore Infrastrutture per la mobilità del Comune di Sassari.

Approvato due anni fa dal Consiglio comunale, il progetto è ora stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'obiettivo è migliorare la percorribilità delle aree limitrofe alle piste tattili già esistenti. Saranno interessati gli attraversamenti tra via Giorgio Asproni e corso Francesco Cossiga, e tra piazza d'Italia e la stessa via Asproni.

I semafori saranno dotati di segnalazioni acustiche e tattili, pavimentazioni di facile individuazione e in grado di agevolare la mobilità delle persone con disabilità. Su un investimento di oltre 125mila euro, il contributo statale previsto dal bando coprirà irca il 70% delle spese, per un importo di 88mila euro, mentre il Comune cofinanzierà l'opera per il restante 30%.

L'intervento segue solo di pochi giorni quelli compiuti per realizzare due attraversamenti pedonali rialzati davanti al complesso scolastico del Canopoleno, in via Luna e Sole, e in via Michele Coppino. Altri saranno realizzati in prossimità di altre scuole, individuate in base alla pericolosità delle zone.

L'amministrazione ha inoltre stanziato altri 180mila euro per progettazione e realizzazione di nuovi interventi di traffic calming che permetteranno di avere maggior sicurezza nelle vie più trafficate. Nel giro di poche settimane, tra l'altro, partiranno i cantieri per la realizzazione di altri quattro comparti "Zone 30" in aree particolarmente nevralgiche per la viabilità cittadina.



