Riva: Sabato, 'un onore essere stato l'ultimo 11 rossoblù'

L'ultimo numero 11 del Cagliari prima del ritiro della maglia di Gigi Riva sarà domani a Bonaria per salutare Rombo di Tuono. È Rocco Sabato, ha giocato per due anni con la maglia rossoblù conquistando una promozione in A e una salvezza tra il 2003 e il 2005. La simbolica consegna della maglia risale al 9 febbraio 2005: una cerimonia prima della gara tra Italia e Russia giocata al Sant'Elia.

"Riva è stato un campione, ma anche una persona eccezionale - racconta all'ANSA Sabato - ricordo che anche in quell'occasione fece di tutto per mettermi a mio agio. Io ero molto giovane e lui si preoccupava di chiedermi come stessi, cercando di coinvolgermi. Una grande umanità e umiltà. Rimasi molto colpito.

E feci una promessa: quando questo campione se ne andrà via, io voglio essere lì per l'ultimo saluto. Quando ho saputo quello che è successo, ho preso informazioni e biglietti: sarò a Cagliari per mantenere la promessa".

Riva nel destino: "Sono anch'io mancino - racconta Sabato, che ora lavora nel campo della formazione per l'Associazione Italiana calciatori e vive a Pavia - e quando ero piccolo avevo sempre la maglia numero 11, giocavo da attaccante. Mi riconosco in lui anche nella semplicità, nell'amore per le cose semplici e per il mare. Quella maglia numero 11 è capitata sulle mie spalle quasi per caso, era stata tirata a sorte tra me, Langella e Albino (altri due protagonisti della promozione in A con Reja, ndr)".

Cagliari nel cuore: "Insieme a Catania il posto in cui sono stato meglio. Mi sono sempre detto: se mai dovessi cambiare città, ecco vorrei stare in Sardegna, mai dire mai". Con il Cagliari nessun gol, contro il Cagliari uno che regalò la vittoria al Catania al 90'. E fu un gol alla Gigi Riva, una bomba su punizione tesa e bassa come l'ultimo gol di Rombo di Tuono contro il Como: "Mi dispiace avere fatto quel gol proprio contro il Cagliari - ricorda Sabato - ma evidentemente era destino, un modo per chiudere il cerchio in due squadre bellissime. Ricordo ancora: il mio compagno di squadra Tedesco si mise in barriere e disse di tirargli addosso. Lui chiaramente poi si spostò. E la palla entrò in rete".



