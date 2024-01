Riva: lutto cittadino a Cagliari per due giorni

Con ordinanza n.6 firmata questa mattina, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha proclamato il lutto cittadino a partire da oggi e fino alla data delle esequie previste per domani, mercoledì 24 gennaio, per la scomparsa di Gigi Riva.

"Campione straordinario nello sport, uomo di grandi valori, raro esempio di correttezza, rispetto e simbolo per intere generazioni, segno di riscatto sociale, ha amato la Sardegna e la città di Cagliari, scegliendola quale sua casa, luogo di vita e degli affetti più profondi" si legge nel provvedimento del primo cittadino che ha ritenuto doveroso fare proprio dell'Amministrazione il sentimento dell'intera comunità.

Con l'ordinanza vengono sospese tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente già programmate e che avrebbero dovuto svolgersi durante il periodo di lutto. Disposta anche l'esposizione a mezz'asta della bandiera regionale, come dichiarato dal presidente della Regione, e della bandiera cittadina nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici.

L'amministrazione comunale parteciperà alla cerimonia funebre con il Gonfalone della Città di Cagliari.

I cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, le associazioni sportive, sono invitate ad esprimere la partecipazione al lutto mediante la sospensione delle attività durante la celebrazione delle esequie o, in caso di impossibilità, nella forma ritenuta più consona a manifestare I' adesione al cordoglio.



