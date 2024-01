"Volevo rispettare il silenzio in questo giorno di dolore: Riva ha unito questo popolo, lo ha fatto per decenni, da prima dello scudetto a oggi. L'auspicio è che lo continui a fare ancora, in nome del suo ricordo. Sarà ispirazione per noi e per tutto quello che faremo". Sono le commosse dichiarazioni del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, rilasciate davanti alla camera ardente allestita alla Domus per Rombo di Tuono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA