Operaio Anas vede un cane ferito a bordo strada e lo salva

Stava attraversando la statale 131 Carlo Felice alla guida del mezzo di servizio. Giunto all'altezza di Sardara, il centro termale nella provincia del Sud Sardegna, si è accorto della presenza di un cane che a bordo strada, oltre il guardrail, si trovava in difficoltà e riportava i segni evidenti di una ferita.

Così Giacomo Toro, che lavora come cantoniere per l'Anas, non ci ha pensato due volte e, messo in sicurezza il veicolo su cui viaggiava, si è lanciato nel salvataggio dell'animale. L'operaio per prima cosa si è premurato di far sì che né le auto in transito né il cane potessero correre alcun rischio. Poi si è avvicinato all'animale per verificarne le condizioni. L'ha dissetato e ha immediatamente fatto scattare i soccorsi, allertando le forze dell'ordine e le autorità competenti.

Il repentino intervento dei soccorritori, tra i quali anche il personale veterinario, ha fatto sì che l'azione del sorvegliante e la sua sensibilità consentissero di mettere il cane in salvo.



