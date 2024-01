Giorno memoria: a Cagliari una targa in ricordo attacco Hamas

Una targa, la prima in Italia, per commemorare il terribile attacco sferrato da Hamas nel territorio dello Stato ebraico lo scorso 7 ottobre. Così l'associazione Chenàbura Sardos Pro Israele ha deciso di celebrare il Giorno della Memoria, in programma giovedì 25 gennaio. L'appuntamento è fissato per le 10 nel Giardino dei Giusti tra le Nazioni inaugurato un anno fa, in occasione della stessa ricorrenza, in via dei Genovesi.

"Ci sembra il miglior modo per celebrare una giornata di riflessione sulla tragedia della Shoah e su come questa possa ripetersi", spiega Mario Carboni, presidente di Chenàbura, a proposito della strage del 7 ottobre, con 1500 civili assassinati, trucidati in modo efferato, uccisi dopo violenze inaudite, comprese lo stupro e la mutilazione di ragazze, donne e bambine, padri massacrati davanti ai figli e figli davanti ai genitori, centinaia di ostaggi, alcuni ancora prigionieri, compresi dei lattanti.

"La memoria della Shoah deve essere celebrata ricordando che l'antisemitismo non è finito con la chiusura dei campi di sterminio, ma purtroppo è ancora presente in Europa e nel mondo e si nasconde dietro l'antisionismo", prosegue Carboni, secondo il quale "negare una patria a chi è stato per millenni perseguitato perché non c'era uno Stato legittimo a proteggerlo, equivale a dire che gli ebrei non hanno diritto di esistere come popolo".

Le celebrazioni proseguiranno il 26 gennaio alle 10.30 con la partecipazione di una delegazione agli eventi ufficiali organizzati dalla Prefettura di Cagliari nel teatro del Conservatorio Pier Luigi da Palestrina, per parlare dei rischi connessi al riattivarsi dell'immaginario antisemita sui nuovi mezzi d'informazione. Sabato 27 dalle 16.30 il tour nella giuderia del quartiere Castello, gestito dalla guida Roberta Carboni, si concluderà ancora nel Giardino dei Giusti fra le Nazioni con una riflessione collettiva sull'antisemitismo dei nostri giorni. E alle 19, nel Piccolo museo di cultura ebraica allestito nella sede dell'associazione, ospiterà la presentazione del libro di Alessandro Matta "Gli ebrei della Sardegna durante le leggi antiebraiche e la Shoah", edito da Giuntina. Sarà presente l'autore.



