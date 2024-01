Più spazi per le attività produttive nel Cipnes a Olbia

Oltre 25 ettari ricadenti all'interno del distretto produttivo del Cipnes Gallura a Olbia sono stati liberati dai vincoli idraulici e potranno essere utilizzati dal settore produttivo.

Il cambio di status da aree di "inedificabilità assoluta di natura idraulica (Hi4)" ad "aree critiche con basso livello di rischio (Hi*)" è avvenuto lo scorso 27 dicembre: l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha aggiornato la classificazione dell'area che in precedenza a prevedeva poco meno di 30 ettari, ridotti adesso a solo 4 sui quali rimane il vincolo.

La nuova riclassificazione arriva dopo la realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio idrogeologico a Olbia nelle aree a valle del rio Padredduri e del rio Cocciani, nella zona di Cala Cocciani e della Pte del Cipnes.

Il cambiamento consentirà lo sfruttamento di queste aree per attività produttive, sempre nel rispetto dei criteri di sicurezza e utilizzo sostenibile del territorio.



