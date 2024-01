Malore per Gigi Riva, ricoverato in ospedale a Cagliari

Gigi Riva, capocannoniere della Nazionale con 35 reti e numero 11 dello scudetto del Cagliari del 1970, è ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Il campione rossoblù è stato sottoposto ad accertamenti dopo un malore in casa nei giorni scorsi.

Le sue condizioni non sono gravi, saranno necessarie ulteriori verifiche per capire se ci sarà bisogno di un intervento al cuore: valutazioni in corso da parte dei medici del reparto di Cardiologia.

Riva, ora presidente onorario del Cagliari, ha 79 anni compiuti lo scorso novembre.



