La Paul Taylor Dance Company in tournée in Italia

La Paul Taylor Dance Company, compagnia americana attiva dal 1954 con oltre quattrocento creazioni, il 24 gennaio alle 20.30 comincia un breve tournée in Italia dal Teatro Comunale di Modena proponendo tre capolavori del suo repertorio.

Ad aprire la serata sarà Airs, uno dei classici di Paul Taylor firmato nel 1978, "una danza pura di lirica bellezza, d'amore e di gioia, di musica e di silenzi" costruito sulle musiche Haendel. Somewhere in the Middle, che si vedrà in prima italiana, è una creazione del 2022 di Amy Hall Garner che ha saputo trasmettere la gioia della danza attraverso una selezione di brani jazz di Count Basie, Sarah Vaughan, Duke Ellington, Wynton Marsalis e Bill Evans. Promethean Fire è, invece, un titolo creato su brani di Bach e mette in scena il dramma e la lotta dell'uomo di fronte alle avversità; fu ideato da Paul Taylor nel 2002 in risposta alla tragedia dell'11 settembre.

Dopo Modena la compagnia prosegue il tour italiano il 26 gennaio al Teatro Comunale di Sassari, il 28 al Massimo di Cagliari e il 30 al Teatro Regio di Parma.



