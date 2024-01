Giorno Memoria, a Olbia un recital sui diari di Helga Deen

Un soggetto inedito che mette in scena un diario pressoché sconosciuto, scritto dalla diciottenne Helga Deen - internata in un campo di concentramento di Vught - ritrovato 60 anni dopo la sua scrittura e pubblicato dall'archivio storico di Tilburg nel 2009: è questo il tema del centro della Giornata della Memoria, in programma venerdì 26 gennaio, in cui Olbia rende omaggio alla donna olandese attraverso un recital dal titolo "Non dimenticarmi - diario dal lager di un'adolescenza perduta".

Su proposta dell'Acit (l'Associazione culturale italo-tedesca), che da anni è impegnata nelle tematiche della memoria, il Liceo Artistico e Musicale "De André" ha recepito la realizzazione dell'evento, che è stato sposato e finanziato dall'assessorato comunale alla Pubblica Istruzione col patrocinio dell'ambasciata dei Paesi Bassi. L'evento si terrà alle 17.30 nell'auditorium del Museo Archeologico. Il recital è interpretato da Laura Asara, nel ruolo della protagonista, Alessio Sanna, nel ruolo dell'innamorato Kees, che conserverà il diario per 60 anni, da Carla Sechi, nel ruolo della madre di Helga, Simone Miscioscia nel ruolo del padre e Zeno Trivellin nel ruolo del figlio di Kees van der Berg. I commenti musicali sono affidati all'orchestra del Liceo Musicale Fabrizio de André sotto la direzione delle professoresse Laura Cocco e Cristina Serra. Ci sarà inoltre la partecipazione speciale di Tiziano Salvagnin che interpreterà alcuni brani per chitarra e voce, tra cui la famosa ballata di Mackie Messer in tedesco e il brano La vita è bella. La sceneggiatura è stata liberamente tratta dai diari e dalle lettere di Helga Deen, da Cristina Ricci.

Anche le precedenti edizioni della Giornata della Memoria di Olbia erano state dedicate a due donne, Anne Frank e Etty Hillesum. "Sono convinta che, specialmente in questi tempi spesso difficili per i diritti umani, iniziative come questa siano importanti per formare nuove generazioni consapevoli che rifuggono la violenza in ogni forma e affermano i diritti fondamentali di ogni essere umano e la pace tra i popoli", ha affermato l'assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione, Sabrina Serra.



