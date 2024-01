Appiccò incendio perché in lite coi vicini, ora è indagato

Ha appiccato un incendio perché in lite con i vicini di terreno. E' quando ha scoperto il personale del Corpo forestale, indagando sul rogo che lo scorso 21 giugno in località Trioi a Mogoro ha devastato circa un ettaro di vigneti, oliveti e macchia mediterranea.

Secondo le indagini il rogo sarebbe stato appiccato per "conflitti nel mondo agropastorale", da un 45enne attualmente indagato. All'uomo è stato appena notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il rogo era divampato intorno alle 22 in una località poco distante dalla Circonvallazione Mogoro-Masullas.

Sul posto insieme al Corpo forestale erano arrivati i vigili del fuoco che avevano arginato le fiamme prima che raggiungessero la Strada Provinciale.



