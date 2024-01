Un'altra vittima sulle strade sarde, è una 37enne oristanese

Un altro morto sulle strade sarde a poche ore di distanza dai due 19enni che sono deceduti in un incidente stradale a Cagliari. Una 37enne, Daniela Allegretti, artigiana di Milis (Oristano), è morta ieri pomeriggio a Villanovatulo al confine con Isili, nel Sud Sardegna.

La donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto che è andata a finire contro un albero. Non si esclude che la 37enne possa avere avuto un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Isili e i medici del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Si tratta della quinta vittima di incidenti stradali nel sud dell'Isola dall'inizio dell'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA