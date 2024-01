Innovazione didattica, premio di Italiadecide a Up school

UP School, la scuola internazionale di Cagliari di Alberto Melis diretta da Enrica Corbia, riceve il premio 2024 di ItaliaDecide dedicato all'innovazione del progetto didattico. Il 23 gennaio 2024 sarà premiata a Roma, a Palazzo Montecitorio nell'aula dei gruppi parlamentari, alla presenza del Presidente della Repubblica.

Tre a livello nazionale i progetti che ricevono il riconoscimento: a Cagliari va il premio per il sud Italia. Per ItaliaDecide Up è un esempio di metodi di apprendimenti innovativi per il sistema scolastico di base. "Questo riconoscimento ci riempie d'orgoglio ed è sicuramente il frutto della nostra lunga esperienza nel campo dell'educazione e della formazione e premia la nostra attenzione alla centralità dell'alunno, la cura degli spazi, la nostra didattica attiva, la qualità del personale, la nostra contemporaneità. Un momento importante per la scuola che ci fa guardare sempre più al futuro, consapevoli di aver avviato un percorso complesso ma ricco di stimoli e soddisfazioni", commenta la direttrice Enrica Corbia.

Up è una scuola contemporanea internazionale, con sede in Viale Trento 50 a Cagliari. Si basa sul dialogo interdisciplinare tra la pedagogia, la psicologia, l'epistemologia, l'architettura e la tecnologia, promuove la realizzazione di contesti di apprendimento concepiti per offrire a chi la frequenta la possibilità di esprimersi, arricchirsi, svilupparsi. Nei programmi didattici viene rafforzato l'uso delle nuove tecnologie come strumenti utili e integrati all'interno delle attività quotidiane, in spazi a misura di bambino e con l'attenzione al benessere e al rispetto per l'ambiente, in un contesto di bilinguismo italiano/inglese. Una storia che inizia oltre trent'anni fa. A partire dal 2015, Corbia, insieme al figlio Alberto Melis, costituisce un team strutturato interdisciplinare di figure altamente qualificate con competenze nel campo della pedagogia, didattica, architettura della tecnologia e delle neuroscienze, coordinato da Silvano Tagliagambe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA