Dal 23 in vendita i biglietti per assistere alla Sartiglia

Da martedì 23 gennaio parte il servizio di vendita online dei biglietti per la Sartiglia dell'11 e 13 febbraio 2024.La biglietteria elettronica sarà disponibile dalle 15 sul sistema software Ticka che offre la possibilità di acquistare biglietti per l'accesso alle tribune per assistere alla Corsa alla Stella.

Quest'anno, infatti, come noto, la Fondazione Oristano ha deciso di non posizionare le tribune in via Mazzini, dove, per assistere alla Corsa delle Pariglie, sarà possibile accedere gratuitamente agli spazi dietro le transenne.

Per l'acquisto dei biglietti per le tribune per assistere alla Corsa alla Stella è consentito il pagamento solo mediante carta di credito tramite il servizio Nexi che garantisce transazioni sicure conformi ai più attuali standard di sicurezza.

Inizialmente sarà possibile acquistare i biglietti esclusivamente online. Non sarà possibile effettuare acquisti on line nelle 24 ore precedenti la manifestazione.

Dal 5 febbraio, sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili anche nella sede della Fondazione Oristano in via Eleonora 15.

I biglietti acquistati online potranno essere ritirati, dal 5 febbraio, presso il botteghino del servizio biglietteria, negli orari di apertura, fino al giorno di svolgimento della manifestazione. Per ritirare i biglietti sarà necessario presentare il voucher ricevuto via mail successivamente all'acquisto.



