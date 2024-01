Sul cordolo con l'auto, una ragazza ferita sulla Statale 125

Nelle prime ore di questa mattina un'automobile con a bordo una ragazza è andata a finire contro il cordolo della strada 125, al chilometro 33, nei pressi di Arzachena. L'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto nessun altro veicolo.

L'auto con alla guida la donna ha invaso la corsia di marcia opposta, ma in quel momento, intorno alle 6 del mattino, non passava nessuno. La ragazza è rimasta ferita ed è stata trasportata dal personale del 118 all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, intervenuta sul luogo dell'incidente, ha messo in sicurezza la vettura e provveduto a bonificare la carreggiata stradale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.



