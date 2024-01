Soldi per togliere il malocchio, due denunce a Oristano

Per circa due anni, madre e figlio di origine laziale ma da anni residenti ad Oristano, hanno approfittato di un'anziana che è stata convinta del fatto che lei e alcuni suoi congiunti fossero stati sottoposti a gravi malefici da parte di persone malvagie. La sedicente maga le aveva promesso di togliere il malocchio in cambio di ingenti somme di denaro. La donna, assieme al figlio, ha circuito la vittima, riuscendo a sottrarle con l'inganno oltre 40.000 euro ma sono stati bloccati dalla Polizia. Ora devono rispondere di concorso in truffa pluriaggravata dall'aver approfittato della vulnerabilità dell'anziana vittima ingenerando in lei il timore di un pericolo immaginario.

Dalle indagini della polizia, è emerso che i due presunti truffatori, avvalendosi della collaborazione di un certo Padre Casimiro, nella realtà inesistente, affermavano di fare delle sedute spiritiche per scacciare i potenti spiriti maligni e nel corso delle quali compivano riti magici finalizzati a scongiurare gravi pericoli per la vittima e i suoi cari; dopodiché, di volta in volta, si facevano consegnare diverse migliaia di euro, rigorosamente in denaro contante.

Da quanto accertato, il primo contatto tra l'anziana e la sedicente cartomante sarebbe avvenuto a seguito di un incontro per la lettura di tarocchi, Durante le perquisizioni una parte del denaro è stata ritrovata sotto il letto della maga. Ma nell'abitazione, oltre a numerosissimi capi firmati mai indossati e computer e smartphone di ultima generazione, era presente tutto l'occorrente per effettuare "riti magici" ossia tarocchi, amuleti, candele, pozioni, polverine colorate e feticci di ogni tipo.



