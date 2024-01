Sardegna: partiti ultimano le liste in vista della presentazione

Ultime ore di messa a punto delle liste elettorali per i partiti che si sfideranno alle regionali del 25 febbraio in Sardegna. Le liste e la dichiarazione di apparentamento con il candidato presidente dovranno essere presentate da domani sino a lunedì sera nei tribunali dell'Isola ed è probabile che qualcuno sfrutterà tutto il tempo a disposizione.

Gli ultimi tasselli per le due coalizioni del centrodestra e centrosinistra sono stati messi ieri: da un lato il presidente uscente Christian Solinas ha fatto un passo indietro a favore del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che ora guida un centrodestra unito con il sostegno anche del Partito Sardo d'Azione; dall'altro, nel Campo Largo, il popolo del Movimento Cinquestelle approva la proposta di lista di candidati a sostegno di Alessandra Todde (lo stesso hanno fatto gli iscritti di M5s per la lista a sostegno del candidato presidente in Abruzzo, Luciano D'Amico).

Nell'Isola, complessivamente, i votanti pentastellati sono stati 1317, 1207 a favore dei 60 nomi presenti nelle otto circoscrizioni, mentre solo 110 hanno espresso un voto contrario. Nelle liste, oltre ai consiglieri regionali M5s uscenti compaiono l'ex sindaca di Carbonia Paola Massidda, il leader di A Innantis Franciscu Sedda, diversi docenti e professionisti e anche qualche disoccupato.



