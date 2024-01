Risse, alcol e violenza giovani, una mappa su Cagliari

(di Stefano Ambu) Risse, alcol venduto ai minori, spaccio. A Cagliari anche durante la festa di Capodanno un giovane è finito in ospedale. Un fenomeno non nuovo fotografato da una ricerca durata dodici anni e presentata ieri in un seminario al T Hotel a Cagliari da Luca Pisano, psicologo, psicoterapeuta e direttore dell'osservatorio cybercrime Sardegna e master in Criminologia Ifos, intitolato "Il disagio giovanile nella città di metropolitana di Cagliari, tra la crisi della società contemporanea e l'influenza delle subculture digitali".

Un lavoro che traccia mappe e abitudini degli adolescenti cagliaritani. "Ma - spiega all'ANSA Pisano - situazioni simili possono essere riscontrate anche in altre aree della Sardegna".

Una cartina ben sintetizzata in una prtesentazioni con il linguaggio dei giovani. Nel quadro generale definito "nennismo gaggismo", le tribù giovanili si distinguono in "ragazzi di strada", "finti disagiati", "instagirl", "gamer, skater, manga-anime". "Spesso si danno le colpe - spiega Pisano - alle famiglie, ai docenti, alla pandemia. Ma non è questo invece l'esito delle nostre ricerche: le subculture e i comportamenti che spesso sfociano nella devianza emergono già prima della pandemia. Mi chiedo che cosa si sia fatto in questi anni per adolescenti e giovani. E mi chiedo se i candidati alle regionali stanno pensando di inserire nei loro programmi dei capitoli dedicati ai giovani".

La mappa cagliaritana descrive quali sono le aree più frequentate. E in qualche modo più a rischio: da piazza Yenne a piazza Sant'Eulalia sino a piazza Giovanni XXIII. In quest'ultima area allargata al Parco della musica, spiegano le slide, prevale una "subcultura dei finti disagiati "stranieri" (italiani) di seconda generazione. Altre zone: Poetto e piazza Garibaldi.

Con le aree intorno ai fast food che diventano poli di riferimento per ragazzini e ragazzi. Dove? In "nonluoghi". Sono quegli spazi - spiega lo studio - contrapposti ai luoghi antropologici, quindi tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici.

"Sono zone - spiega Pisano - ormai frequentate da soli giovani.

L'appello è ancora quello: coinvolgere cento-duecento genitori a scendere in piazza, a parlare con i ragazzi nei luoghi che frequentano". Fenomeni locali, ma diretti e influenzati anche da quello che succede nella rete. "Molto parte da lì - conclude Pisano - da musica a violenza. Nessuno ferma questi cattivi esempi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA