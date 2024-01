Gelate in arrivo sulla Sardegna, allerta protezione civile

Allerta gelate in Sardegna, a causa delle basse temperature attese nelle prossime ore a causa del fronte freddo che sta già interessando la parte settentrionale dell'isola, con pochi fiocchi di neve sul Gennargentu. Dopo una mattinata di piogge e schiarite, la colonnina di mercurio dovrebbe abbassarsi ancora nella notte in tutta la regione con altre nevicate attese anche a quote collinari.

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido sino alle 10 di lunedì 22 gennaio. "A partire dalla serata odierna - spiega infatti l'avviso - e sino alla mattina di dopodomani, sulla Sardegna si avrà una generale diminuzione delle temperature associata a possibile formazione di ghiaccio sul manto stradale che interessa prevalentemente le zone interne".



