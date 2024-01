Contatta l'ex moglie nonostante il divieto, ai domiciliari

Non doveva assolutamente avvicinarsi alla ex moglie. E invece in diverse occasioni, secondo quanto documentato dai carabinieri, ha cercato di contattare la donna. Per questo ieri a Serdiana, i militari dell'Arma hanno arrestato un bracciante agricolo, quarantaquattrenne: l'uomo ora è ai domiciliari.

L'ordinanza è stata emessa dall'ufficio Gip del Tribunale di Cagliari. Dopo i denunciati maltrattamenti in famiglia, in particolare nei confronti della ormai ex moglie - questo dicono accertamenti svolti dai carabinieri - l'uomo era stato allontanato dalla casa familiare e gli era stato imposto l'obbligo di non avvicinarsi alla donna.



