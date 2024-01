Tennis: confermato per un biennio l'Olbia Challenger Tour

Altri due anni di grandi eventi sportivi legati al tennis attendono la città di Olbia: è stato infatti confermato per un biennio l'Olbia Challenger 125, il torneo che rappresenta la manifestazione sportiva più importante sul territorio olbiese e la seconda tappa Atp Challenger Tour in Sardegna. Un traguardo per la città è una sfida per il Tennis Club Terranova che ha creduto nell'evento e ha ottenuto il supporto della Regione e dell'assessorato al Bilancio e Programmazione.

Nell'edizione di ottobre 2023 il torneo ha registrato un record di pubblico con quasi 7.500 spettatori durante la settimana e un'esposizione mediatica lunga dieci giorni, grazie anche alla presenza di leggende del tennis come Fabio Fognini, di campioni affermati come Alexandre Muller, Lloyd Harris, Alex Molcan e astri nascenti come Flavio Cobolli e il vincitore del torneo Kyrian Jacquet. L'obiettivo per il presidente del Tennis Club Terranova, Giuseppe Bianco, è quello di confermare, e se possibile migliorare, la qualità a livello tennistico e organizzativo riconosciuta da giocatori e pubblico.

"La risposta da parte del pubblico, di appassionati e persone che si avvicinavano per la prima volta al tennis, è stata entusiasmante. Il nostro obiettivo è che l'Olbia Challenger - spiega - entri a far parte a pieno titolo dell'elenco dei grandi eventi cittadini, con il supporto del sindaco, Settimo Nizzi, e dell'assessore al Turismo e Grandi eventi, Marco Balata, perché possa davvero diventare un appuntamento fisso. In un anno in cui l'Atp ha ridimensionato e cancellato molti tornei, Olbia - sottolinea Bianco - è diventata una tappa apprezzata e alla quale i giocatori tengono a partecipare".

In mezzo ci sono i prossimi appuntamenti agonistici del Tc Terranova: a iniziare dalla squadra di serie B, che parte a fine aprile con l'obiettivo di mantenere la categoria e ha investito su una rosa di giocatori di alto livello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA