Sardegna: Moro, per Psd'Az momento storico, partito unito

"È un momento storico per il Partito sardo d'azione": lo conferma il presidente Antonio Moro arrivando all'appuntamento a Oristano per la riunione del consiglio nazionale del partito. "Il consiglio nazionale deciderà con l'animo sardista, col cuore e col cervello la strada più giusta per la Sardegna e per il Psd'Az - dichiara ai giornalisti in attesa dell'avvio dei lavori -. È inutile negare la delicatezza del momento e la forza con la quale è stato messo in discussione il nostro percorso politico", sottolinea in riferimento all'inchiesta che coinvolge il segretario e presidente uscente della Regione Christian Solinas.

"Ma il Psd'Az è unito - chiarisce Moro - e dimostrerà oggi di avere la maturità di assumersi la responsabilità delle scelte con la consapevolezza della delicatezza del momento". Quanto alla scelta della Lega, che ha ceduto su Solinas decidendo di appoggiare Paolo Truzzu (FdI), il presidente sardista conferma i contatti continui: "La Lega è il nostro alleato strategico, con loro le interlocuzioni non si sono mai interrotte".

Il Consiglio nazionale del Psd'Az, composto da 80 membri da tutta la Sardegna, è il parlamentino del partito. La riunione comincerà con l'introduzione del presidente Moro e seguirà con la relazione del segretario Solinas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA