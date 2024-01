Nel canile oltre 1 chilo di marijuana, arrestato a Galtellì

Operazione antidroga dei carabinieri a Galtellì. Supportati dal personale dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori "Sardegna" e dal Nucleo Cinofili di Abbasanta, i militari della locale stazione hanno arrestato un uomo di 38 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nascosti in un canile di sua proprietà, i carabinieri hanno rinvenuto 1,3 chili di marijuana e un bilancino di precisione.

Per il sequestro della droga è stato fondamentale il fiuto del pastore tedesco "Rea", dell'unità cinofila specializzata in operazioni di polizia.

Il 38enne si trova ora agli arresti domiciliari.



