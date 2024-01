La domenica a teatro con 'Capitani coraggiosi' del Cada Die

E' un appuntamento atteso: la stagione di teatro dedicata ai ragazzi, "Capitani coraggiosi", ritorna per la sua 27esima edizione, dal 21 gennaio al 19 marzo, al teatro comunale Si 'e Boi di Selargius. Un cartellone tra spettacoli, laboratori, giochi, mostre e merende, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi del Cada Die Teatro che organizza la rassegna.

Per nove domeniche, più dodici matinée per le scuole, i piccoli spettatori potranno condividere esperienze ludiche dal pomeriggio a sera, giocare al teatro con i padroni di casa e altre compagnie. Si rinnova la collaborazione tra Cada Die e i Cemea Sardegna (Centri di esercitazione ai metodi dell'educazione attiva) e gli Amici della bicicletta di Cagliari.

Il sipario si apre domenica 21 - tutti gli spettacoli alle 17.30) - con "I musicanti di Brema", produzione firmata Cada Die Teatro e Banda Comunale Giuseppe Verdi di Sinnai, con musiche originali e testo di Angelo Sormani, Silvestro Ziccardi nelle vesti di narratore, la direzione musicale affidata al maestro Lorenzo Pusceddu, la cura della messa in scena a Mauro Mou. Si prosegue domenica 28, sempre alle 17.30, con "Atlantide", una coproduzione Cada Die Teatro e La Baracca - Testoni Ragazzi di Bologna. Lo spettacolo è firmato da Bruno Cappagli, Fabio Galanti, Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, la regia è di Cappagli e Mou, con Fabio Galanti e Silvestro Ziccardi.

Domenica 4 febbraio tocca a "Emma", coproduzione Cada Die e Casa Degli Alfieri/Universi Sensibili (Asti), di Antonio Catalano, artista multiforme, attore, scrittore, poeta, e Mauro Mou; domenica 11 in scena "Chisciotte Fenicottero", produzione Cada Die, con Alessandro Mascia, Mauro Mou, Silvestro Ziccardi, Giorgio Del Rio, Lara Farci, ideazione di Bruno Tognolini, regia di Pierpaolo Piludu e collaborazione alla drammaturgia e alla regia di Alessandro Lay.

Domenica 18 è il turno di "Stelle", produzione del Teatro La Piccionaia di Vicenza, di Carlo Presotto e Silvano Antonelli, con Carlo Presotto, in collaborazione con Matteo Cibic. Domenica 25 sul palco "Giovanni senza parole", del Teatro Crest di Taranto, drammaturgia di Catia Caramia, regia e scene di Andrea Bettaglio, con Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia, Nicolò Toschi. La programmazione di marzo prevede domenica 3 "Taro il pescatore", una produzione Teatro del Piccione/Teatro della Tosse di Genova, di Danila Barone, anche protagonista con Paolo Piano, regia di Teresa Bruno e Dario Garofalo; domenica 10 gli esiti scenici della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria del Cada Die Teatro con "Nel magico mondo di Oz" di Lara Farci e Francesca Pani, e "Cappuccetto Rosso", gioco del teatro di Lara Farci e Silvestro Ziccardi. Gran finale domenica 17 con un'altra avventura del simpatico gufetto, scritta e interpretata da Giancarlo Biffi, "Gufo Rosmarino e Corteccia il pipistrello".



